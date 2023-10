di redazione

Il prossimo 27 ottobre, a Larino, alle ore 17.30 ” giornata in ricordo di Altero Matteoli”. Un incontro organizzato da Pierluig Lepore che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del vice presidente del Senato Maurizio Gasparri e del figlio di Altero Matteoli, Fedrico. ” Matteoli è stato un importante punto di riferimento della politica italiana” – dice Lepore – “merita il nostro impegno per trasformare la giornata del ricordo in un momento di riflessione sui suoi insegnamenti. Altero era un uomo pragmatico e sempre pronto al dialogo anche con gli avversari politici. Risolveva problemi complicati e trovava sempre le giuste soluzioni nell’interesse di tutti.”