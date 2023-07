La tragedia dell’ultima grande guerra sui monti a cavallo tra Molise, Lazio e Campania.

E’ quanto testimonia il significativo video/testo di Luigi Matteo quale tributo a Robert Capa, fotografo e narratore del conflitto.

Un video su youtube di Luigi Matteo dal titolo “La ballata di Robert Capa e Zi Minguccj alla Radicosa – 4 gennaio 1944 – Sub Italia“, che è l’impietosa testimonianza della tragedia bellica vissuta da molti sui monti a cavallo tra Molise, Lazio e Campania. Nella circostanza furono teatro di guerra i territori comunali di San Pietro Infine, San Vittore del Lazio, Cervaro, Cassino e Venafro, con le popolazioni locali travolte dal conflitto che apportò morte e distruzione. Tanti i giovani finiti esanimi a terra, tanti gli adulti travolti, molti i i lutti, numerose le distruzioni che il video e la testimonianza diretta di Robert Capa raccontano di prima mano. Un video che ribadisce l’assoluta negatività della guerra e la ricchezza preziosissima della vita umana che in quanto tale va difesa senza tentennamenti di sorta. Nel video/ballata scorrono ambienti, territori, situazioni e persone che vanno doverosamente ricordate sia per rispetto nei loro confronti e sia come monito all’uomo del mondo contemporaneo perché si fermino le guerre. In allegato il video/testo in questione.