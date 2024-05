Il 21 giugno segna un evento imperdibile per gli appassionati del settore industriale e per tutti coloro che sono alla ricerca delle ultime novità nel campo degli attrezzi e degli strumenti di lavoro. La Elcom Distribuzione S.r.l. ha annunciato con entusiasmo la collaborazione con due giganti del settore, Usag e Dewalt, per un’esclusiva giornata di “Open Day” presso la propria sede.

A partire dalle 15:30, i clienti e gli interessati avranno l’opportunità unica di vivere un’esperienza hands-on con i prodotti delle rinomate marche Usag e Dewalt. Ma non è tutto: i tecnici esperti saranno presenti per guidare i visitatori attraverso le caratteristiche e le funzionalità dei vari strumenti, fornendo consigli e rispondendo a domande per aiutare i partecipanti a fare la scelta migliore per le proprie esigenze.

L’evento promette di essere una vetrina per le ultime novità e i prodotti esclusivi offerti dalle due aziende, dando ai clienti l’opportunità di scoprire in anteprima ciò che il futuro ha da offrire nel mondo degli attrezzi e degli strumenti professionali.

La partnership tra Elcom Distribuzione S.r.l., Usag e Dewalt promette di offrire un’esperienza coinvolgente e informativa per tutti i presenti. È un’occasione da non perdere per coloro che sono alla ricerca di soluzioni innovative e affidabili per migliorare la propria efficienza sul lavoro e ottenere risultati di alto livello.

Per coloro che desiderano essere al passo con le ultime tendenze e avere accesso diretto alle tecnologie più avanzate nel settore, l’Open Day presso la Elcom Distribuzione S.r.l. è un appuntamento imprescindibile da segnare in agenda.

redazione