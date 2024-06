di Redazione

L’evento coordinato e patrocinato dalla Scuola Edile del Molise è organizzato dalle imprese edili locali in collaborazione con le proloco di Torella e Molise.

“La novità di quest’anno è rappresentata da un “agorà” di confronto sul tema della formazione e sicurezza nel lavoro che si terrà venerdì’ pomeriggio dalle ore 17:30 a Molise (CB), tra le Parti Sociali edili molisane, organismi istituzionali del settore e gli ordini professionali – comunica Nicola Messere, Direttore della Scuola Edile del Molise. Alla “Tavola rotonda” sarà presente il Formedil Nazionale (Ente Unico Formazione e Sicurezza) con il suo direttore, dott. Stefano Macale. Sabato, a Torella del Sannio dalle per 9:00, si darà avvio alla “Festa dell’edilizia” 2024 che prevede la presenza di vari stand espositivi e di rappresentanza, premiazioni e riconoscimenti, gare di abilità settoriali. Sarà anche l’occasione, per gli operatori del settore di condividere una giornata all’insegna della convivialità con quanti decideranno di partecipare. Il Presidente e il Vice Presidente della Scuola Edile del Molise, ing. Massimiliano del Busso e Silvio Amicucci Ioannone invitano imprese, lavoratori, operatori del settore e cittadini a partecipare a questa importante iniziativa per il comparto delle costruzioni.”