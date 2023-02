Così i pedoni venafrani, allarmati per lo stato delle cose e ricordando i tragici avvenimenti del passato

Dai pedoni di Venafro, dalle mamme coi figli nelle carrozzine e dagli anziani arriva un comune e

giustificatissimo grido d’allarme : “Le strisce pedonali sulle arterie urbane venafrane -è la constatazione

unanime- sono praticamente sparite ! C’erano, ma il tempo, il traffico e le intemperie le hanno cancellate,

per cui occorre urgentemente tornare a rifarle perché siano di nuovo ben visibili e ci proteggano negli

attraversamenti a piedi delle arterie cittadine”. Dove soprattutto si avverte tale necessità ? “Praticamente

ovunque -aggiungono i preoccupatissimi interlocutori- ma prioritariamente sul centrale Corso Campano, in

Via Maiella, Corso Molise, Via Flacco, Corso Lucenteforte, viale San Nicandro, Via Campania, Via Colonia

Giulia e nelle zone maggiormente abitate ed attraversate da intenso traffico su gomma”. Dopodiché le

considerazioni socio/umanitarie nel merito. “Tali nostre preoccupazioni -viene puntualizzato-non sono

affatto esagerate, ricordando i numerosi investimenti di pedoni avvenuti nell’abitato venafrano, qualcuno

anche dall’esito tragico ! Perciò è urgente tornare a ritinteggiare tutte le strisce pedonali nel centro

cittadino perché siano visibili da parte di chi procede su gomma in modo che si rallenti per consentire il

tranquillo e sicuro attraversamento stradale dei pedoni”. Si avalla senz’ombra di dubbio l’istanza popolare.