di Redazione

20 marzo, UniMol celebra la prima Giornata Nazionale dell’Università. Ricco il programma di iniziative per svelare al territorio il mondo dell’Ateneo.

L’Università degli Studi del Molise ha aderito alla “Giornata Nazionale delle Università”, istituita e promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) – con il patrocinio del Ministero dell’Università e della Ricerca – per mostrare dall’interno la vita universitaria al contesto territoriale. UniMol, dunque, tra gli 85 Atenei che celebrano la Prima Giornata Nazionale delle Università.

L’evento si terrà ogni anno il 20 marzo, in coincidenza con la Giornata Internazionale della Felicità e all’interno della Settimana della Minerva, un periodo dedicato alla celebrazione del sapere e dell’istruzione.

Il tema centrale dell’edizione 2024 è “Università svelate” che racchiude l’obiettivo della manifestazione: far conoscere a un pubblico anche non accademico la vita e le attività universitarie, quello che avviene nelle aule, nei laboratori, nelle biblioteche, nelle aule didattiche, multimediali e informatiche, nei musei, negli spazi e nei cortili di UniMol.