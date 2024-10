di T.A.

“Senza i nonni come faremmo !”, si è soliti sentire. Ed ancora, “W i nonni, persone preziosissime !”. Ma anche il classico e mai in disuso, “Vi voglio un mondo di bene, nonni !”. Sono solo alcune delle espressioni per salutare tutti i nonni d’Italia nella giornata della loro festa e ricorrenza, appunto il 2 ottobre, giustamente istituita per dar conto e sottolineare il ruolo dei nonni nelle loro famiglie e per i propri nipoti, di cui rappresentano precisi punti di riferimento, in tanti casi addirittura soggetti quotidianamente insostituibili per la crescita e l’educazione dei minori di casa. Certo, tanto anzi tantissimo fanno papà e mamma per i loro figli, ma i ruoli di ciascuna nonna e di ogni singolo nonno sono profondamente diversi, unici e preziosi oltre ogni dire. Dal che nella giornata loro dedicata gli auguri di cuore e con tanta gratitudine ai nonni, a qualsiasi latitudine vivano. A suggellare il tutto piace qui ricordare tra i tanti versi dedicati ai nonni quelli di Bruno Tognoli che nella propria toccante lirica “I NONNI” ne esalta a ragione e in tutta convinzione ruoli, operosità, amore e dedizione completa per quanti si rivolgono loro, i nipoti in primis.