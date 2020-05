In Molise la manifestazione si terrà dalle ore 10 alle ore 12 in piazza della Repubblica a Isernia.

Sarà una protesta silenziosa quella organizzata, per il 2 giugno, dal centro-destra unito. Alla manifestazione, promossa da Lega e Fratelli d’Italia e a cui ha aderito anche Forza Italia, parteciperanno i leader del Carroccio e di FdI, Matteo Salvini e Giorgia Meloni che saranno a Roma (la presenza di Silvio Berlusconi sarà confermata nei prossimi giorni). La manifestazione, organizzata per protestare contro il governo del premier Conte. Nel resto d’Italia, invece, verranno organizzati flash mob silenziosi e stanziali, con cartelli, ma senza bandiere di partito e senza interventi dei leader, nel pieno rispetto delle misure di distanziamento richieste dalle norme anti-contagio da Covid-19.

Meloni: “Il 2 giugno saremo in tantissime piazze, con iniziative simboliche, per dare voce alla voglia di libertà e all’orgoglio del popolo italiano. In piazza per rappresentare l’Italia dimenticata a cui il governo finora ha chiesto moltissimo, promesso molto e dato pochissimo, in molti casi zero. A luglio invece tenetevi pronti per una grande manifestazione nazionale!”