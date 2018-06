L’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, ha organizzato per oggi sabato 16 giugno 2018, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, nel borgo antico di Campobasso, il 2^ Concorso di Pittura Estemporanea “Campobasso 1587: Odio, Amore e Pace”.

L’iniziativa, che segue la prima versione invernale “indoor”, nasce con l’intento di far conoscere e valorizzare la pace fra le due confraternite dei Crociati e dei Trinitari, avvenimento storico campobassano del XVI secolo, magistralmente rappresentato nell’opera di Gianmaria Felice del 1592 conservata presso il Palazzo Magno, sede della Provincia di Campobasso e la storia-leggenda di quei tempi tra Fonzo Mastrangelo e Delicata Civerra, meravigliosa vicenda di un amore

contrastato.

Nella seconda edizione “outdoor” del concorso ogni artista, ispirandosi all’evento storico di cui sopra ed alla storia d’amore tra Fonzo e Delicata, dovrà realizzare in estemporanea un’opera pittorica ritraendo uno scorcio del borgo antico di Campobasso che è stato, in qualche modo, teatro dei citati fatti storici, inserendo nell’opera un richiamo e/o una figura inerente la storia dei Crociati e dei Trinitari. A tal proposito, l’Associazione comunicherà a tutti gli artisti, il giorno del concorso al momento dell’iscrizione, i sei luoghi individuati per poter svolgere le opere consegnando anche una mappa per facile raggiungimento dei posti medesimi. Ogni artista potrà scegliere liberamente il luogo nel quale vorrà eseguire la propria opera.

Dopo aver dato inizio al concorso, ognuno dei luoghi individuati, verrà animato, in posa statica e per circa quindici minuti, da diversi figuranti in abiti rinascimentali con ornamenti, armature ed oggettistica varia inerente il tema del concorso, che potranno essere fotografati dagli artisti presenti in loco e che serviranno, quindi, quale ispirazione per il completamento delle opere. Per completezza, ad ogni artista verrà inoltre consegnata una stampa in miniatura della famosa tela del XVI secolo di Gianmaria Felice raffigurante la Pace tra i Crociati e Trinitari.

PROGRAMMA

nei pressi della statua di San Giorgio – P.zza Vittorio Emanuele II

– dalle ore 9:00 alle 10:00 timbratura tele

– ore 18:00 consegna opere

– ore 19:30 premiazione

– dalle ore 19:30 alle 21:00 esposizione opere