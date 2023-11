di Redazione

Circa 55mila partecipanti, tantissima sana partecipazione popolare, maratoneti di livello mondiale, podisti “della domenica”, donne, uomini e giovani ambosessi pronti a rispondere allo starter del primo mattino dell’ultima domenica per correre, sudare e divertirsi nella Grande Mela in occasione della Maratona di New York 2023. Così in sintesi l’attesa maratona newyorkese alla quale hanno partecipato 2.368 italiani ambosessi, compresi i due portacolori dell’Atletica Venafro, il pensionato venafrano Luigi Durante, non nuovo a perfomance atletico/sportive, ed il giovane fondista Antonio Chiodi. Aldilà del loro piazzamento nella prova podistica negli Usa, che non era affatto cosa primaria per entrambi, resta la loro grande soddisfazione di aver partecipato all’importante maratona statunitense coi colori del club venafrano. Un significativo messaggio dell’intero mondo sportivo molisano in costante ascesa e progresso negli ultimi anni, quale bella conferma del … Molise che esiste !