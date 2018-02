La ragazza, originaria di Montecilfone, è morta questa mattina, giovedì 1° febbraio, all’ospedale San Timoteo di Termoli. La 18enne è stata accompagnata al pronto soccorso dai genitori per uno stato di grave malessere quando è svenuta e non ha più ripreso i sensi nonostante tutti i tentativi di rianimarla. La direzione sanitaria dell’ospedale ha chiesto un’autopsia per accertare le cause del decesso.