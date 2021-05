di Tonino Atella

“Per non interrompere il tradizionale legame con il Santuario dei Lattani -si legge nel manifesto appositamente diramato- i Padri Francescani porteranno da Roccamonfina (Caserta) l’immagine della Madonna Pellegrina alle h 17,30 di lunedì 24 maggio a Vallecupa ed alle h 18,30 in piazza Padre Pio a Ceppagna, le frazioni di Venafro”. A darne comunicazione è il Parroco di entrambe le frazioni venafrane Don Francesco Ferro : “Trattasi di bellissimi e storici rapporti di fede delle collettività di Ceppagna e Vallecupa verso la Madonna Pellegrina di Roccamonfina, puntualmente rinsaldati coi pellegrinaggi della Vergine. A Vallecupa l’immagine della Madonna sosterrà in piazza per un momento di preghiera e l’atto di affidamento alla Madonna, a Ceppagna invece in piazza Padre Pio verrà recitato il Santo Rosario e sarà concelebrata la Santa Messa. Invito i fedeli di Vallecupa e Ceppagna a presenziare in massa agli eventi per ribadire il loro stretto legame con la Madonna Pellegrina di Roccamonfina e la fede verso la Vergine”.