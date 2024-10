di Redazione

“Ottobre A.I.Me.F.” (associazione di categoria professionale ex L 4/2013) promuove eventi dedicati e momenti di confronto sulla mediazione familiare, quale luogo di incontro, in cui i genitori possono parlare dei bisogni dei figli e dei propri in modo costruttivo, aderisce anche al Conflict Resolution Day proclamato a livello internazionale dall’Association for Conflict Resolution, che si celebra il terzo giovedì di Ottobre di ogni anno. Vuole essere questa un’occasione per raccontare la mediazione familiare come cultura del cambiamento e della prevenzione per risolvere i conflitti in famiglia e non solo, con dignità e riconoscimento reciproco. Perciò, SAVE THE DATE: GIOVEDÌ 17 OTTOBRE – 15^ Giornata Nazionale della Mediazione Familiare A.I.Me.F. L’obiettivo finale della mediazione familiare è trovare soluzioni condivise e accordi genitoriali in vista o a seguito della separazione coniugale. Il mediatore familiare professionista aiuta i genitori a valutare la praticabilità delle reciproche proposte, con i possibili benefici o difficoltà per i figli e la famiglia tutta. Rivolgersi al mediatore familiare contribuisce a salvaguardare il diritto dei figli ad avere una relazione costruttiva con entrambi i genitori. La mediazione familiare si fa così veicolo per valorizzare la genitorialità condivisa, le relazioni tra genitori e figli, nel presente e nel futuro. Il Consigliere di Zona del Molise è l’avv. Elena Bertoni, mediatore familiare specializzato, unico iscritto presso l’elenco del Tribunale di Isernia istituto a seguito della Riforma Cartabia, la sede del Molise è ad Isernia alla Rampa Occidentale n.12. Per diventare mediatore familiare bisogna seguire un corso biennale ai sensi del Decreto 27 ottobre 2023, n. 151, riconosciuto da un Associazione iscritta al Mise come l’A.I.Me.F., anche in Molise è in fase di organizzazione un corso per tale figura, con scadenza novembre 2024, che vedrà la partecipazione di docenti, tra gli altri, il Presidente dell’A.I.Me.F. dr.ssa F.Anzini, la famosa Criminologa, dr.ssa R.Bruzzone, il Presidente dell’Associazioni Nazionale Crescere Insieme, dr. M.Maglietta e la Psicologa e Mediatore Familiare, dr.ssa M.C. Guidone di Campobasso membro del comitato scientifico del corso.