di Redazione politica

Sull’ordine del giorno l’argomento sembra criptato. Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, De Chirico e Fontana, ad oggetto “D.P.G.R. n. 83 del 29-09-2020 – Annullamento in autotutela”. Si legge questo sul sito della Regione Molise all’ordine del giorno del Consiglio regionale che si è riunito questa mattina, 19 gennaio 2021.

Tradotto per i comuni mortali, l’argomento riguardava la nomina dell’ex consigliere di Forza Italia, Nicola Eugenio Romagnuolo, a commissario del Consorzio industriale di Campobasso – Bojano.

La nomina è avvenuta a settembre 2020, cinque mesi dopo l’eliminazione dei consiglieri surroga. E Nico Romagnuolo, tra i quattro cacciati dal Consiglio regionale, è l’unico a non aver fatto ricorso. Che si sia trattato di un premio dato dal governo Toma all’uomo fedele, è critica politica sulla bocca di ogni molisano.

Che l’incarico da 15mila euro al mese, di importo anche superiore rispetto all’indennità da 11mila euro che il politico di Casacalenda prendeva come inquilino di Palazzo D’Aimmo, vada al di là di ciò che premette la legge, è altrettanto opinione diffusa da parte di chi mastica le leggi della politica. Leggi che però si interpretano a seconda della convenienza politica. Tanto che, a sentire Donato Toma, è tutto in regola.

Non la pensa così Andrea Greco che, primo firmatario della mozione, riporta quanto sostenuto dall’Anac. E in base all’anticorruzione Romagnuolo non può fare il commissario. Non può farlo perché un consigliere che non è decaduto da almeno due anni no può essere nominato. E Toma non poteva non sapere che Nicola Eugenio Romagnuolo, era stato consigliere regionale con il governo presieduto da Toma stesso fino ad aprile 2020. Greco parla di decreto “palesemente illegittimo” e con un amozione si chiede di annullare in autotutela il decreto.

La maggioranza guidata da Toma respinge al mittente l’impegno. A votare a favore della mozione ci sono i Cinquestelle e il Pd. Assente il presidente del Consiglio Micone e il consigliere ombra Michele Iorio. Votano a protezione della scelta di Toma tutti gli altri: Mena Calenda, Cavaliere, Gianluca Cefaratti, Cotugno, D’Egidio, Di Baggio, Di Lucente, Niro, Quintino Pallante, Aida Romagnuolo e, ovviamente, Donato Toma.

Resta solo un dubbio: che la mozione venisse bocciata era scontato e che quindi non ci fosse un annullamento in autotutela era un dato quasi certo. Ora quale sarà il passo successivo? Perché delle due l’una: o il decreto di nomina è legittimo oppure c’è stato un abuso. Andranno aventi i Cinquestelle nell’accertamento della legalità?