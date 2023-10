di T.A.

Distinte opportunità di lavoro per addetti alla comunicazione. Ne dà informazione il portale del reclutamento, con recapito www.inpa.gov.it. Si cerca funzionario ad elevata specializzazione tecnica nel settore della comunicazione, n. 10 unità, (Cod. COM-ES/MASE) e funzionario con competenze nel settore della comunicazione pubblica, del giornalismo e dell’editoria per 5 posti (Cod. COM/MASE). Gl’interessati possono rivolgersi per info all’Ordine dei Giornalisti del Molise in Viale Principe di Piemonte, 25 a Campobasso, oppure scrivendo a Odgmolise@gmail.com.