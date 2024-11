La Elcom Distribuzione Srl è lieta di invitarvi ad una giornata speciale all’insegna dell’innovazione, della tecnologia e delle grandi opportunità: il 15 novembre, ospiterà un evento esclusivo in collaborazione con Hikoki, marchio leader nel settore degli elettroutensili professionali. Sarà l’occasione perfetta per scoprire e testare i prodotti Hikoki, apprezzati per la loro affidabilità, potenza e precisione.

Durante l’intera giornata, i partecipanti avranno l’opportunità di toccare con mano e provare una vasta gamma di utensili Hikoki, ideati per garantire performance eccellenti sia in cantiere che nelle officine. Esperti Hikoki saranno presenti per illustrare tutte le funzionalità dei prodotti e rispondere a domande tecniche, così da rendere l’esperienza ancora più completa e interattiva.

Ma le sorprese non finiscono qui! Solo per i visitatori dell’evento, ci saranno offerte esclusive e sconti speciali sui prodotti Hikoki, disponibili solo per questa giornata. Ogni acquisto si trasformerà in un’opportunità per ricevere omaggi fantastici: dai gadget ai kit utili per i professionisti del settore, fino a premi dedicati agli acquisti più importanti.

A partire dalle ore 17:00, vi invitiamo a unirvi a noi per un aperitivo, un momento per rilassarsi, fare rete con altri professionisti e condividere esperienze. Il team di Hikoki sarà presente per continuare a rispondere a domande e fornire consigli d’uso, in un’atmosfera informale e conviviale.

Non perdete questa occasione unica per migliorare il vostro equipaggiamento con prodotti di qualità e conoscere le novità di Hikoki. La Elcom Distribuzione S.r.l. vi aspetta numerosi per una giornata all’insegna della tecnologia, delle offerte e della convivialità!

