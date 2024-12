di T.A.

Una testimonianza di fede ed umanità che resta importantissima a 113 anni di distanza. E’ quella lasciata a Venafro e ai venafrani da San Padre Pio che sul finire del 1911 stette per quaranta giorni nel Convento Francescano di Venafro, e quindi nella Chiesa di Sant’Antuono nel centro storico cittadino dove confessò la gente del posto ed intrattenne i fanciulli del rione, prima di rientrare a San Giovanni Rotondo per la Novena dell’Immacolata. Si era nell’ottobre del 1911 e il 24enne Padre Pio venne accompagnato a Napoli da eminenti medici partenopei del tempo perché diagnosticassero il suo persistente malessere. Terminati gli accertamenti, il giovane Frate ed il Superiore che l’accompagnava ripresero la strada per rientrare in Puglia ma le condizioni di P. Pio suggerirono la sosta al Convento Francescano di Venafro perché si riprendesse del tutto. E fu così che il 24enne Francescano, da un anno Sacerdote, stette a Venafro, restandovi 40 giorni perché si ristabilisse meglio. Alloggiava in una celletta al piano rialzato del convento del primo ’900 e fu lì che ebbe le terribili visioni e tentazioni demoniache testimoniate dai suoi confratelli dell’epoca, tentazioni che il giovane Francescano debellò con la preghiera e la propria convinta fede. In quei 40 giorni P. Pio raggiunse più volte la chiesa di Sant’Antuono nel centro storico di Venafro per le confessioni della gente della parrocchia. E nel contempo si dedicò ai fanciulli del rione, intrattenendoli meravigliosamente con giochi e canzoncine mariane. Conobbe anche e strinse fraterna e duratura amicizia col sagrestano di tale chiesa, il sarto Eligio Atella, che gli fu più volte accanto nella propria celletta al convento e con quale intrattenne successivamente intenso scambio epistolare. Alcune di tali bellissime ed intense lettere entreranno poi a far parte del carteggio ufficiale per la causa di beatificazione e santificazione di San Padre Pio. Quindi la partenza definitiva da Venafro per rientrare a San Giovanni Rotondo. Avvenne proprio in questi giorni di 113 anni orsono, lasciando a Venafro una impronta di fede e di umanità assolutamente significativa ed indelebile.