di Redazione

Si è conclusa oggi l’attività di realizzazione del primo murale sui cambiamenti climatici in corso presso gli esterni della sede di via Scardocchia dell’IIS Pertini di Campobasso.

Sette studenti provenienti da scuole diverse (IIS Pertini, IC Jovine, IC Montini, IC Petrone, IC Matese e IC D’Ovidio) tutti componenti del team vincitore dell’hackathon “Aria” svoltosi nell’ambito del progetto SP.E.S. (Spazi di Educazione e socialità) che vede l’agenzia Agorà Onlus come capofila, sono diventati street artist per tre giorni sotto il tutoraggio di CROMA (Claudia Romagnoli), nota writer molisana.

I 7 giovani influencer green, col loro progetto di sostenibilità selezionato da una giuria composta da docenti ed esperti, hanno la possibilità di lanciare il loro messaggio attraverso un’immagine visibile a tutti e frutto delle loro idee. Entro Maggio seguiranno altri tre murales realizzati in altrettante scuole di Campobasso, tutti vincitori di hackathon aventi come temi la corretta gestione dei rifiuti, le energie rinnovabili e un uso dell’acqua volto a fini di Pace (Water for Peace).