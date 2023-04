Dalla tv all’editoria il passo è breve

A ribadirlo Manuela Petescia, direttrice di Telemolise ed autrice di “Piccole immagini di raso bianco”, testo in presentazione alla Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso

Manuela Petescia, dinamica direttrice di Telemolise, emittente privata della nostra regione, si appresta a ribadire il concetto secondo cui è naturale che si passi dallo schermo televisivo all’editoria in costanza di qualità comunicative innate. In effetti la donna ha in programma a giorni la presentazione del proprio nuovo lavoro editoriale “Piccole immagini di raso bianco” (Rubbettino Editore), con cui si cimenta per l’appunto nel suo ennesimo impegno comunicativo cartaceo. L’appuntamento alle h 18.00 di giovedì 20 aprile presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso nel capoluogo di regione. Il programma del pomeriggio: in apertura i saluti di Francesco Roberti, Presidente della Provincia di Campobasso, Donato Toma, Presidente della Regione Molise, e dell’editore Florindo Rubbettino. Quindi l’autrice dialogherà con la giornalista Sabrina Varriano e a seguire sono previste le letture da parte dell’attore Stefano Sabelli di pagine del testo in presentazione. Tra gl’interventi previsti si segnalano quelli di Adele Fraracci, docente di filosofia, e Angelo Malinconico, psichiatra, criminologo e psicoanalista. In “Piccole immagini di raso bianco”, la Petescia parla del tormentato rapporto tra uno psichiatra e una giovane madre ricca di esplosiva sensualità. Ne scaturisce una storia intensa che tocca la psiche umana, esplorando le perversioni più intime. Il finale del testo risulterà inaspettato e sconcertante.