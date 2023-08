Statale 85 Venafrana, si staccano pannelli dalla volta della galleria di Isernia Nord. È successo nel pomeriggio di oggi, all’interno del tunnel che collega la zona di Isernia Nord e Santo Spirito. Per fortuna l’episodio non ha avuto conseguenze per i veicoli che si trovavano a transitare all’interno del traforo. Sul posto sono subito arrivati i Vigili del fuoco dalla vicina Caserma di Contrada Rio. Le squadre sono intervenute per rimuovere il materiale caduto e mettere in sicurezza l’area. Presenti anche una pattuglia della Polizia e una dei Carabinieri, che hanno coadiuvato le operazioni e hanno provveduto a regolare la circolazione stradale, che ha comunque subito dei rallentamenti. La situazione, come sottolineato da Contrada Rio, è stata messa sotto controllo in tempi brevi.

Già lo scorso giugno in una delle due Galleria presenti nella zona si era distaccato un componente dell’impianto di illuminazione, caduto sulla carreggiata. Anche allora, fortunatamente, l’episodio si era concluso senza coinvolgere i mezzi in transito.