Stefano Sorbo grande protagonista ai campionati italiani giovanili di scacchi che si sono conclusi domenica scorsa a Tarvisio. Il quindicenne campobassano, unico molisano in gara, ha ottenuto un sorprendente tredicesimo posto assoluto nel torneo under 16. Il giovane scacchista tesserato per il circolo “Monforte” del capoluogo regionale come NC, era partito dal 73° posto nel ranking del torneo su 147 partecipanti con 62 giocatori classificati di cui 18 Candidati Maestri e 17 Prime Nazionali oltre alle Seconde e le Terze Nazionali. Alla fine Sorbo ha chiuso con 6,5 punti sui 9 disponibili ottenendo sei vittorie, una patta e due sole sconfitte maturate ad opera del Candidato Maestro Gabriel Urbani, che si è poi laureato campione d’Italia.