È salito in cielo il collega don Mimì Fazioli, vicario della diocesi Trivento, ricoverato da tempo al ‘Cardarelli’ di Campobasso. Il cordoglio dell’ordine ad un giornalista che ha dato tanto alla nostra comunità in termini formativi, di cultura e di ascolto. Un saluto speciale ad un uomo al quale ero molto legato e per il quale nutrivo sincera ammirazione.